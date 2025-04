Napolipiu.com - 650 MILIONI DI EURO: si comprano la Formula 1 | Adesso cambierà tutto

650DI: sila">Un affare da 650discuote la1: l’acquisto che potrebbe cambiare.La stagione 2025 di1 è entrata nel vivo, regalando spettacolo e colpi di scena in pista e fuori. Il campionato è caratterizzato da un’evoluzione tecnologica senza precedenti, nuove rivalità e strategie rivoluzionarie che stanno ridefinendo il futuro della categoria regina del motorsport.Il dominio della Red Bull è stato messo alla prova da una Mercedes tornata competitiva e da una Ferrari che, grazie agli aggiornamenti tecnici, ha trovato la costanza necessaria per sfidare i campioni in carica. Max Verstappen lotta con i denti per mantenere il suo trono, mentre giovani talenti come Lando Norris e Oscar Piastri si inseriscono nella lotta per il titolo.