Zon.it - 3bMeteo: Sud ancora penalizzato dal maltempo, temperature in calo e piogge in arrivo

PRIMO VORTICE IN ALLONTANAMENTO, TEMPORANEO SPAZIO ALL’ALTA PRESSIONE – “Il vortice diche in queste ore sta penalizzando il versante adriatico e il Sud dello Stivale nel corso dei prossimi giorni si allontanerà verso Levante, lasciando così spazio all’espansione dell’alta pressione da Nord” – spiega Manuel Mazzoleni di.com. “Ci attende, quindi,qualche residuo fenomeno mercoledì al Nord-Ovest, con neve sulle Alpi dai 1000-1400 m, così come sul medio Adriatico e al Sud.” “Già giovedì” – continua Mazzoleni – “il bel tempo tornerà protagonista al Centro-Nord, mentre almeno sino a venerdìlocali fenomeni potrebbero penalizzare il Sud peninsulare, dove le massime resteranno a tratti anche sotto i 20°C, mentre al Centro-Nord localmente si toccheranno anche i 21/23°C.