Movieplayer.it - 28 anni dopo, Danny Boyle sul ritorno di Cillian Murphy: "Dovrete attendere un po' per vederlo"

Leggi su Movieplayer.it

Non è stato ancora chiarito se il personaggio difaràin un modo o nell'altro nell'atteso sequel previsto quest'anno Il CinemaCon è iniziato col botto in queste ultime ore e una delle novità principali è stato il trailer di 28(che tuttavia non è stato ancora condiviso online). Il registaè salito sul palco per la presentazione della Sony a Las Vegas, dove ha fatto debuttare l'ultimo trailer e ha avuto modo di scherzare sul fatto che non ha imparato molto dalla realizzazione dell'originale 28 giorni, uscito nelle sale nel 2002. "Amo ancora l'apocalisse, in stile britco", ha detto. "Amo ancora gli infetti. E amo ancora far saltare in aria tutto". Il regista .