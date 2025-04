Lettera43.it - 20 anni fa la morte di Papa Giovanni Paolo II: le celebrazioni in programma il 2 aprile

Leggi su Lettera43.it

Il 22025 saranno trascorsi 20dalladiGiovII, scomparso all’età di 84il 22005. Lein Vaticano prevedono una liturgia eucaristica alla Basilica di San Pietro alle 15 presieduta dal cardinale Pietro Parolin. La messa sarà aperta a tutti, senza la necessità di avere alcun pass per accedervi. Alla cerimonia sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, come annunciato da Palazzo Chigi in una nota. Alle 21 dello stesso giorno è invece inuna veglia di preghiera in polacco e italiano in Piazza San Pietro. A guidarla sarà il presidente dei vescovi polacchi, l’arcivescovo Tadeusz Wojda, anch’egli tra i concelebranti della liturgia del pomeriggio.GiovII: le cause dellaGiovII (Getty).Wojty?a morì a causa di un’infezione all’apparato unitario sopraggiunta poche settimane dopo un ricovero al Policlinico Gemelli per una crisi respiratoria.