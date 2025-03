Tg24.sky.it - Ztl Firenze, al via attivazione Scudo Verde: mappa, orari e come funziona

dal primo aprile 2025 sarà una grande Ztl accendendo lo, rete di 77 porte telematiche (con telecamera) che circonda l'intero abitato coperto, circa 38 kmq, e monitora gli ingressi dei veicoli da fuori città. L'ordinanza comunale ha individuato la data di"tenendo conto del tempo necessario per l'autorizzazione ministeriale e il pre-esercizio". Locontrollerà i veicoli che già adesso non possono circolare in città, quindi i mezzi molto vecchi e molto inquinanti, e il pagamento del ticket di ingresso da parte dei pullman turistici. Il disciplinare conferma i divieti già vigenti per entrare nell'abitato diovvero: motoveicoli e ciclomotori benzina e diesel euro 1, auto benzina euro 0 e diesel euro 0 e 1, veicoli per trasporto cose benzina euro 0 e diesel euro 0 e 1, veicoli per trasporti specifici e per uso speciale benzina euro 0 e diesel euro 0 e 1.