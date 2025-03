Bergamonews.it - Ztl carico e scarico: una targa in più e proroga al 23 aprile. Il Duc: “Contenti ma con riserva”

Bergamo. Ztle s, posticipata al 232025 l’entrata in vigore delle nuove regole e la possibilità di aggiungere una nuovaper il permesso di transito. Non sono passate inosservate le richieste fatte dal Duc, il Distretto Urbano del Commercio, al Comune di Bergamo, a seguito della decisione di rivedere le norme che riguardano il tema dele dello sdelle merci per le attività commerciali, con una particolare attenzione nei confronti dei negozi di vicinato. Una battaglia però, come commenta Nicola Viscardi, presidente dell’associazione cittadina, vinta solo per metà, perché rispetto alle richieste fatte, manca ancora un punto, a detta del Duc fondamentale, sul quale non c’è nessuna intenzione di mollare il colpo.Bene, infatti, il superamento delle difficoltà nate dall’impossibilità di delegare i propri collaboratori per le attività di transito con il rischio di lasciare le vetture cariche di merce incustodite e dunque l’inserimento della seconda, ma resta il nodo legato alla scarsità di parcheggi dedicati ale sfuori dalla Ztl, spesso troppo lontani, che costringono i commercianti, soprattutto quelli che vendono articoli voluminosi, a trasportarli manualmente, creando ulteriori disagi.