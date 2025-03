Zitta me lo ha detto Alfonso Grande Fratello | Provocata da Zeudi Mavi esplode e racconta tutto davanti a Chiara

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca poco alla finale del, ma l’ultimo giorno nella Casa si sta rivelando tutt’altro che tranquillo. La tensione, accumulata nel corso delle settimane tra frecciatine e battutine velenose, è esplosa tra Mariavittoria Minghetti eDi Palma, portando a un confronto infuocato che ha scosso l’intera Casa. Nelle ultime settimane, la situazione è peggiorata, arrivando a un punto di rottura proprio a poche ore dalla finalissima. La scintilla è scoccata dopo un commento scherzoso di Mariavittoria mentreconversava conCainelli in cucina. La Miss Italia stava facendo ironia sulle preferenze estetiche della coinquilina: “A te piacciono quelli bruttini? Eh si vede“, ha, fidanzata con. Mariavittoria, sentendo la frase, ha risposto ridendo: “Vabbè dai non puoi parlare, piaceva anche a te? Ah no? Non te lo sei baciato? Ma se è uscito!“.