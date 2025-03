Laspunta.it - Zingaretti “Acqualatina gestore inadeguato. Aprilia non merita disservizi organizzati, ma certezze”

Leggi su Laspunta.it

Il recente incontro tra il Commissario D’Attilio eha evidenziato ancora una volta la grave inadeguatezza delnel garantire un servizio idrico efficiente. “La riduzione programmata del flusso d’acqua nelle ore notturne è una scelta a dir poco sconsiderata, che compromette il diritto igienico-sanitario dei cittadini e limita l’accesso a un bene primario essenziale.” Lo afferma DavideSegretario del PD di.“Non possiamo accettare che la soluzione proposta sia semplicemente restringere la fascia oraria delo senza un piano concreto per risolvere il problema alla radice, ossia il rafforzamento della rete idrica nel suo complesso” Diceriferendosi ai problemi legati alle fognature, all’acquedotto, alle tubature.“Come Partito Democratico di, chiediamo un impegno formale e vincolante da parte dicirca gli investimenti per il rafforzamento della rete idrica e quindi una vera lotta alla dispersione dell’acqua, che continua a essere una delle principali cause di inefficienza del servizio.