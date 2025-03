Quotidiano.net - Zelensky pianifica elezioni in Ucraina dopo cessate il fuoco entro Pasqua

, in una riunione la scorsa settimana, ha dato istruzioni di organizzare leunilcompleto, che gli Usa sperano di poter imporre. Lo scrive l'Economist. L'intenzione si capirà il 5 maggio, la scadenza per un voto parlamentare per estendere la legge marziale, che scade l'8 maggio. L'annullamento della legge marziale è una prima fase necessaria per avviare un processo elettorale. Le fonti differiscono sulla tempistica esatta, ma la maggior parte afferma che il signorsta puntando all'estate.