Zelensky dà il via ai preparativi per le elezioni: voto estivo in Ucraina se ci sarà il cessate il fuoco

Mentre le bombe continuano a cadere sull’e la legge marziale resta in vigore, Volodymyrguarda oltre. Secondo quanto riportato dall’Economist, il presidente ucraino avrebbe dato istruzioni formali per avviare iper lepresidenziali questa estate. La condizione? Uniltotale, da raggiungere nei prossimi mesi.annuncia il ritorno alSi pianifica, dunque, il ritorno alnonostante il Paese sia ancora in guerra. Fonti citate dal settimanale britannico riferiscono cheha presieduto una riunione la scorsa settimana, interamente dedicata all’ipotesi elettorale. L’ordine sarebbe di accelerare: pochi mesi per organizzare, pochi margini per l’opposizione. Una corsa contro il tempo e, forse, contro la frammentazione del fronte interno.