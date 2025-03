Juventusnews24.com - Zazzaroni critico: «È tutto strano alla Juventus. Conte lo vuoi prendere adesso che ha un contratto di tre anni con il Napoli? E sull’addio di Giuntoli…»

di RedazioneNews24ha commentato la situazione in casa: le dichiarazioni del direttore del Corriere dello SportIvan, a Pressing, ha parlato così della situazione in casa Juve. Il suo commento sui bianconeri.– «era libero lo scorso anno e lo prendiche ha undi trecon il? È. L'aumento di capitale ha fatto pensare ad un possibile addio di Giuntoli, ma io non ne sono così convinto. Devi trovare un altro direttore sportivo e Giuntoli costa 10 milioni. Quindi vanno aggiunti altri 10 milioni a questo tipo di situazione».