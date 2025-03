Inter-news.it - Zalewski torna e con l’Udinese viene provato nel “nuovo” ruolo

Inter-Udinese ha visto il ritorno in campo di Nicola. L’ex Roma è statoin unper via della situazione di emergenza.– L’emergenza in cui l’Inter continua a vivere costringe Inzaghi a certi esperimenti. Ad alcuni ci siamo abituati, tipo Bisseck a sinistra. Ma perInter-Udinese ha rappresentato una prima volta. Una sorta di rodaggio, prezioso soprattutto in vista delle prossime partite.PRIMA VOLTA ALL’INTER –è subentrato al minuto cinquantanove, rimanendo in campo quasi quaranta minuti. La cosa da sottolineare però è che Inzaghi per la prima volta lo ha schierato sulla fascia destra. Al posto di Darmian. Fino ad oggi infatti il polacco aveva sempre giocato a sinistra. Ma fino ad oggi Dumfries era disponibile. L’assenza forzata dell’olandese ha costretto a un cambiamento nella gestione.