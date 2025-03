Spettacolo.periodicodaily.com - Zak Presenta il Nuovo Singolo “Mia”: Un’Esplosione di Synthpop

Dopo il ritmo incalzante di Hangover, le atmosfere anni ’80 di Se Non Esisti Tu e l’intimità di 8 Minuti, Zak torna con un brano che cattura l’essenza della primavera: Mia è un viaggioche invita a vivere l’amore senza paure e senza vincoli, lasciandosi semplicemente trasportare.Disponibile dal 28 Marzo su tutte le piattaforme, “Mia” di ZakIldi Zak, intitolato “Mia”, sarà rilasciato venerdì 28 marzo, pronto per essere ascoltato in radio e su tutte le piattaforme digitali e nei digital store. Con questo brano, Zak promette di regalare un’esperienza musicale che celebra l’amore e la libertà, incapsulata in un’energica atmosfera.Un Viaggio Musicale tra Amore e LibertàDopo il successo di brani come “Hangover”, che ha catturato l’attenzione per il suo ritmo incalzante, e l’intimità di “8 Minuti”, l’artista torna a far parlare di sé con un pezzo che rapl’essenza della primavera.