Ilfattoquotidiano.it - Zagrebelsky: “Da Ronzulli e Donzelli orrori del linguaggio. Se usi parole volgari, sei volgare”

“Friedrich Schiller diceva che noi usiamo la lingua per comunicare con gli altri, ma la lingua parla di noi. Se io uso un, sono un uomo. Tu sei leche usi”. Così a In altre(La7) l’ex presidente della Corte costituzionale Gustavocommenta quelli che definisce “preoccupanti del”, incarnati da tre recenti episodi di cronaca politica: l’insulto del deputato di Fratelli d’Italia Giovanniall’indirizzo del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, l’espressione utilizzata in Aula dalla vicepresidente del Senato Liciasu Matteo Renzi, iltriviale del presidente americano Donald Trump.Il costituzionalista non nasconde la sua indignazione per quanto accaduto, scatenando più volte la reazione sconcertata del conduttore Massimo Gramellini che lo rimbrotta bonariamente: “Professore, non l’ho mai sentito parlare così”.