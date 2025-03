Dayitalianews.com - Zafferana Etnea, beccato con la droga in casa pronta per la vendita: arrestato spacciatore

Nel quadro del costante e capillare impegno dell’Arma dei Carabinieri di Catania nel contrasto al traffico e alladi sostanze stupefacenti, fenomeno che rappresenta una delle principali fonti di guadagno illecito per la criminalità organizzata, proseguono le attività info-investigative, pianificate secondo le linee guida del Comando Provinciale, volte a interrompere i canali di approvvigionamento e smercio dellasul territorio.In tale contesto, i militari della Stazione di, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, hannoun 19enne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.La profonda conoscenza del territorio e il costante monitoraggio del tessuto sociale hanno permesso ai Carabinieri di ipotizzare che il giovane fosse un pusher particolarmente attivo in paese, solito ricevere i propri “clienti” direttamente presso la propria abitazione.