Leggi su Cinefilos.it

, condie ilha firmato per dirigere ““, un nuovo film su un uomo di Los Angeles che si afferma nel mondo dell’Ultimate Fighting Championship (UFC). Il regista, che sarà anche co-sceneggiatore e produttore, collaborerà condiper il film, così come con Sua EccellenzaAlashikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabiae proprietario della rivista di boxe The Ring.“Sono un fan del lavoro dida anni, il suo stile unico, dalle sue iconiche sequenze d’azione alle sue immagini travolgenti e alla narrazione intensamente emotiva, unito alla sua rappresentazione umanizzata di personaggi profondamente imperfetti è singolare”, ha affermato Alashikh in una dichiarazione.