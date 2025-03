361magazine.com - Yves Rocher alla Milano Design Week: skincare, innovazione e design in un pop-up immersivo

Leggi su 361magazine.com

Un’esperienza tra natura e tecnologia per scoprire la bellezza secondo il brand bretoneDurante latrasforma l’Edicola Civic di Piazza XXIV Maggio in un hub dedicatocura della pelle e al benessere. Da lunedì 7 a domenica 13 aprile, il brand pioniere della Cosmétique Végétale® accoglie il pubblico in un pop-up interattivo dove scoprire la propria beauty routine ideale e testare l’ultima.Un’esperienza beauty su misuraIl cuore dell’iniziativa è Skindiag, uno strumento di diagnosi che analizza la pelle attraverso la colorimetria per suggerire il ritualepiù adatto. Un approccio personalizzato che unisce la ricerca scientificaforza della natura, da sempre al centro della filosofia.Sebo Active Clear: la rivoluzione anti-imperfezioniTra le novità in primo piano, la nuova linea Sebo Active Clear si presenta come una soluzione mirata contro le imperfezioni.