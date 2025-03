Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, domenica il debutto contro Cisterna

Prenderà il viail cammino dellaBattery Grottazzolina nei Playoff Challenge di Superlega che mettono in palio, alla fine di un cammino di poco più di un mese (finale in programma il 10 maggio in gara unica), il quinto posto finale in classifica che significa anche qualificazione alla Challenge Cup. Dunque settimana tipo a partire da oggi per preparare al meglio l’esordio nella competizione in programmaprossima alle ore 19 in casa di. La formazione laziale è reduce da un bel quarto di finale scudetto disputato al cospetto della corazzata Trento, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il pass verso la semifinale nella quale affronterà Piacenza.ha vinto infatti la sfida casalinga in gara-2 e portando fino ai vantaggi del quarto set Michieletto e compagni nella decisiva gara-4.