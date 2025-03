Juventusnews24.com - Yildiz via dalla Juve? Club pronto a fare muro a meno che non arrivi questa offerta: la cifra che può far saltare il banco

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24viache non: lache in estate potrebbe anche farilLa Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Kenan, che sabato grazie ad una sua magia ha deciso la sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa regalando la prima vittoria a Tudor.Il calciomercatocome riportato dal quotidiano non vorrebbe privarsi del suo gioiellino, che la scorsa estate ha prolungato fino al 2029. Il discorso però potrebbe cambiare qualora dovessero arrivare offerte irrinunciabili, nell’ordine degli 80-100 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com