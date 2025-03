Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, con Tudor cambia tutto! La rivelazione: «È un 10 di talento. Lui e questi due bianconeri gioveranno dell’arrivo del allenatore»

Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato in esclusiva per analizzare il nuovo sistema di gioco e quali giocatori potrebbero beneficiare maggiormente dal cambio di allenatore.

«Credo che sia lo stesso Yildiz, ieri grande protagonista. Stiamo parlando di un 10 di talento, un giocatore davvero incredibile. Giocando più in verticale credo che ne possa beneficiare anche lo stesso Thuram: con quest'assetto può sprigionare tutta la sua potenza. Anche lo stesso Vlahovic sono sicuro che troverà maggior minutaggio e fiducia».