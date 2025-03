Quotidiano.net - xFarm Technologies si espande con i brasiliani di Checkplant

TRA L’ITALIA E IL BRASILE si gioca una partita importante nello sviluppo della digitalizzazione dell’agricoltura. L’azienda con sede a Milano, tech company leader nella digitalizzazione dell’agricoltura che supporta ogni giorno più di 500.000 aziende agricole insieme a un ecosistema di oltre cento grandi imprese su una superficie totale di 8,3 milioni di ettari, ha annunciato un’operazione strategica per unire le forze con, azienda agritech specializzata in soluzioni per la gestione e il monitoraggio dei campi con sede in Brasile, uno dei principali produttori di caffè, canna da zucchero, soia, cereali e legumi, il cui export agroalimentare nel 2024 è valso circa 160 miliardi di dollari.Sistemas S/A sviluppa soluzioni digitali per la gestione agronomica nell’agroalimentare brasiliano.