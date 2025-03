Zonawrestling.net - WWE: Tyler Bate torna dall’infortunio, ma sono i New Day a puntare i titoli di coppia

Da settimane ormai i fan della WWE attendevano il ritorno di: infortunatosi lo scorso luglio per uno strappo a un pettorale, ha completato il suo recupero e diverse voci davano il suo rientro sul ring come imminente. E nella puntata di questa sera di RAW, l’attesa dei fan è stata finalmente ripagata.Ritorno davanti al pubblico di casaCon Kofi Kingston e Xavier Woods sul ring a reclamare un’opportunità titolata, Adam Pearce li ha accontentati, annunciando un match tra i New Day e i New Catch Republic: davanti al pubblico di casa, Pete Dunne e il rientrantehanno fatto la loro comparsa.The New Day gets their match right now on #WWERaw against the returning NEW CATCH REPUBLIC! pic.twitter.com/vD3CajhW9G— WWE (@WWE) March 31, 2025Il match purtroppo però non è andato nella loro direzione, con i New Day che con le solite tatticheriusciti a prevalere.