WWE | Quattro nuovi show in arrivo tra podcast e streaming

La WWE ha appena svelato le sue carte, di nuovo, e sembra checontenuti siano in, con alcuni nomi di spicco coinvolti. Secondo recenti registrazioni di marchi scoperte attraverso l’USPTO, la WWE ha bloccato diversi titoli di, tra cui “What Do You Wanna Talk About?”, “What’s Your Story w/ Steph McMahon”, “Six Feet Under With The Undertaker” e “The Raw Recap”. Queste registrazioni includono una descrizione completa che copre “servizi di intrattenimento”, spaziando dagli eventi di wrestling dal vivo a, produzioni multimediali e notizie sportive su piattaforme digitali.Quindi sì, la WWE non ha alcuna intenzione di rallentare. Per chi tiene traccia, “What Do You Wanna Talk About?” non è un titolo del tutto nuovo, ma è stato infatti utilizzato l’anno scorso per una serie su YouTube legata alla Wheatley American Vodka.