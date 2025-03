Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross in scadenza, futuro incerto per l’ex campione NXT

Il contratto diterminerà in estate, trattative in corso ancora sconosciuteSecondo quanto riportato da Fightful Select,si trova ufficialmente nell’ultimo anno del suo contratto con la WWE. Fonti vicine alla situazione confermano che l’accordo dell’attuale superstar di Raw dovrebbe concludersi nel corso dell’estate 2025, anche se non è stata rivelata una data precisa di.Ciò che resta ancora da chiarire è se il wrestler sia attualmente impegnato in trattative per un nuovo accordo o se la compagnia stia pianificando di assicurarsi i suoi servizi prima delladel contratto attuale. Apprezzamento interno per il lavoro diGli addetti ai lavori della WWE si sono detti entusiasti del modo in cuista gestendo la propria immagine, in particolare per quanto riguarda la costruzione del suo personaggio attraverso i social media e l’interpretazione delle storyline assegnategli nel roster principale.