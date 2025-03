Zonawrestling.net - WWE: Gunther massacra Jimmy Uso davanti al fratello Jey, Raw si tinge di sangue

L’episodio di Raw dalla O2 Arena di Londra ha regalato uno dei momenti più brutali e inquietanti degli ultimi anni, con il campione del mondo dei pesi massimiche ha inflitto una punizione sanguinosa aUsoagli occhi impotenti delJey Uso, suo sfidante a WrestleMania 41.Il match iniziale traMalgrado lo spavaldo schiaffone della settimana scorsa,Uso non è durato molto nel match non titolato contro. Nonostante alcuni momenti di resistenza da parte di, che è riuscito a connettere un superplex e un Uso Splash, il Ring General ha dominato l’incontro.Dopo aver lanciatocontro le barricate e averlo punito con una serie di colpi devastanti,ha concluso il match applicando una Sleeper Hold che ha costretto l’arbitro a fermare l’incontro per preservare l’incolumità di