WWE | Cody vorrebbe la voce della figlia nella intro della sua theme song

Da ormai quasi un decennio “Kingdom” dei Downstait accompagna gli ingressi in scena diRhodes. L’American Nightmare ha iniziato ad utilizzare questa canzone come suasubito dopo aver lasciato la WWE nel 2016. All’inizio è stata anche aggiunta l’ormai nota frase “Wrestling has more than one royal family”. Ebbene, il campioneora apportare una modifica.“Vorrei ladi mia”Parlando ai microfoni di “Stephanie’s Places”,Rhodes ha spiegato che gli piacerebbe poter usare ladi suaper laalla sua musica di ingresso “Wrestling has more than one royal family”: “Ho registrato quella frase subito dopo aver lasciato la WWE e l’ho mantenuta fino ad oggi. Mi piacerebbe ora che quella frase sia pronunciata da mia. Se vuole farlo, mi piacerebbe davvero”.