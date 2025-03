Wta 500 Charleston | Cocciaretto fuori al primo turno vince Dolehide

Leggi su Sportface.it

Si ferma alla corsa di Elisabettanel Wta 500 di. La tennista azzurra cede il passo alla padrona di casa Carolinecon il punteggio di 6-4 6-1. Partita molto più equilibrata di quanto dimostri lo score finale, ma la terra rapida degli States ha favorito la statunitense numero 73 del mondo, che accede con merito al secondodove se la vedrà con la testa di serie numero 2 Madison Keys. Seconda sconfitta consecutiva all'esordio per, dopo il 2-0 con Cirstea a Miami, che ripartirà probabilmente dal circuito Challenger settimana prossima in preparazione ai grandi tornei su terra di fine aprile.Nelle altre partiteVarvara Gracheva piega Harriet Dart al terzo set.