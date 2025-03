Sololaroma.it - Wolverhampton-West Ham, il pronostico: voglia di non farsi male, non c’è solo l’X

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend appena conclusosi non ha visto scendere in campo la Premier League, in un Inghilterra concentrata sui quarti di finale di FA Cup. Conosciute le finaliste, è tempo, in mezzo a questa settimana, di recuperare la 30ª giornata, che si aprirà con i tre match di martedì 1 aprile. Ad aprire le danze insieme a Nottingham Forest-Arsenal, c’èHam, in programma alle 20:45 al Molineux Stadium. Squadre appaiate in classifica agli ultimi due posti disponibili per il mantenimento della categoria, entrambe ben avviate verso la salvezza.E in effetti è decisamente migliorata la situazione dei padroni di casa rispetto a qualche settimana fa, quando se la stavano vedendo davvero brutta. I 7 punti conquistati nelle ultime 5 gare di campionato hanno permesso alla squadra di portarsi a quota 26 punti, ben 9 lunghezze sopra le retrocesse Ipswich Town e Leicester, che invece sono in una spirale di sconfitte infinita.