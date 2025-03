Oasport.it - Waterpolo Preview, the report of the week: Brescia ko con la De Akker, Pro Recco al comando

Leggi su Oasport.it

Nella ventiquattresima giornata del campionato di serie A1 l’ANcede 7-6 in casa con la DeBologna e consegna il primato solitario alla Pro, vittoriosa in trasferta sulla Vis Nova. I lombardi dovranno ora difendere la seconda piazza dall’assalto della BPER Rari Nantes Savona. Andrea Giliberti, vice capitano del Telimar, commenta la buona prova dei siciliani nella sconfitta interna contro la Pallanuoto Trieste. In serie A1 femminile l’AGN Energia Bogliasco 1951 batte la Brizz nello scontro diretto e ipoteca la classifica.