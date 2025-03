Dilei.it - Wanda Nara: “Icardi è solo. Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi”

Leggi su Dilei.it

non è un’adultera. O almeno è quello che sostiene la soubrette e imprenditrice, che è tornata a parlare della sua separazione da Maurosmentendo i presunti tradimenti che le sono stati affibbiati nell’ultimo periodo. La 38enne ha inoltre fatto chiarezza sull’ingente patrimonio che l’ex coppia ha accumulato in oltre dieci anni di matrimonio e non ha esitato a lanciare qualche frecciatina all’ex marito, che senza giri di parole ha definito “unana sola, senza amici e famiglia”.e la verità su tradimenti e patrimonioIn collegamento telefonico con il programma argentino LAM,ha chiarito di aver tradito Mauromadopo il tradimento del giocatore con China Suarez, la sua attuale compagna.“Dopo aver subito una situazione così drammatica, la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi.