Calcionews24.com - Walter Sabatini: «Ecco cosa mi aspetto per i miei 70 anni. Ho fatto impazzire la mamma di Rabiot. Il mio errore più grande? All’Inter. Motta ha fallito alla Juve per questo»

Leggi su Calcionews24.com

si racconta a la Gazzetta dello Sport: «miper i 70? Niente. Regali e auguri mi imbarazzano»non ha soloil direttore sportivo di diversi club in Italia. É anche un uomo dalle opinioni non scontate, un personaggio pirotecnico, mai banale in quel che dice. Oggi c’è .