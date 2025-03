Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, lotta e pazienza significano vittoria. Livorno è domata e asfaltata nella fase finale

8569 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic, Cornis 2, Stazi, Maretto 15, Imbrò 4, De Laurentiis 2, King 7, Bucarelli 20, Lombardi 7, Zanotti 10, Ahmad 18. All. Leka. BI.EMME SERVICE: Buca 4, Banks 16, Bargnesi, Fratto 2, Fantoni 8, Tozzi 5, Filloy 16, Allinei 8, Hooker 10, Paoletti ne. All. Di Carlo. Arbitri: Bartoli, Perocco e Roca. Parziali: 17-21, 37-43, 62-58. Tiri liberi: Pesaro 27/33,1/13. Tiri da 3 punti: Pesaro 10/31,10/34. Rimbalzi: Pesaro 46,35. Fallo tecnico a Di Carlo. Usciti per falli. De Laurentiis. Spettatori: 4.781. A volte per aver ragione di certi avversari servonoe tenacia. E’ il caso di questa, che si è rivelata rognosa da conquistare, con Ahmad che è riuscito a liberarsi dalle catene solo nell’ultimo quarto, al quale era arrivato con appena 7 punti.