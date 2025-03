Anteprima24.it - Volontariato come ammortizzatore sociale: la Misericordia di Castel San Giorgio in prima linea

Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni scorsi si è svolto aSan(SA) un importante convegno dal titolo “Terzo Settore etra istituzioni e cittadini: dalla raccolta dei bisogni ai progetti”, curato dalla sezione locale dell’associazione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti regionali e nazionali della, tra cui il reverendo don Pompilio Cristino, Maria Michela Acampora e Lucio Scafuri.Durante gli interventi, è stato ricordato che ladiSanopera da 15 anni sul territorio con circa 80 volontari, impegnati in diverse attività, tra cui Protezione Civile, trasporto sanitario per visite mediche specialistiche e altre necessità, servizio civile universale e percorsi di messa alla prova in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe).