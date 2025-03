Oasport.it - Volley femminile, Novara, dopo aver fermato Conegliano, punta alla Cev Cup! Servono due set a Blaj

Leggi su Oasport.it

Due set dividono la Igor Gorgonzolasua terza Coppa Cev, il quarto trofeo internazionale della storia. Le piemontesi vogliono completare la loro settimana magica sul campo dell’Alba, battuta 3-1 nella gara di andata. In mezzo l’impresa della stagione per la squadra di Lorenzo Bernardi, che ha sconfitto 3-0, infliggendo la prima battuta d’arresto della stagione alle venete, che arrivavano da 50 successi a fila.È dunque unacarica a pquella che si appresta ad affrontare la trasferta in terra rumena. La partita di andata ha detto che tra le due squadre la differenza c’è e si vede, ma attenzione perché la squadra rumena in casa si trasforma e perchénon deve mai perdere la concentrazione: la squadra piemontese ha la caratteristica di calare vistosamente (è capitato anche all’andata) non appena abbassa leggermente la soglia dell’attenzione, per cui nulla è già scritto, anche se basteranno due setIgor Gorgonzola per alzare il trofeo, che impreziosirebbe una stagione che qualche soddisfazione l’ha già regalata.