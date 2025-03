Volley femminile Cev Cup | Novara a Blaj per la finale di ritorno

Leggi su Sportface.it

Ultimo atto di Cev Cup.è a, in Romania, dove domani alle ore 17.00 italiane (18.00 locali) scenderà in campo contro le padrone di casa dell’Albaper la gara didelladi Cev. Forti del 3-1 dell’andata, le azzurre conquisteranno il trofeo in caso di vittoria, con qualunque risultato, o in caso di sconfitta per 3-2. Qualora invece l’Albadovesse imporsi per 3-1 o per 3-0, le formazioni si giocheranno il trofeo in un golden set di spareggio, da disputarsi con la formula del tie-break. Il match, che assegnerà il secondo trofeo continentale, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e su EuroTV (fruibili previo abbonamento). “La CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali della stagione e dunque faremo di tutto per completare l’opera iniziata in gara 1, per portare a casa il trofeo.