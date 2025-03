361magazine.com - Volley, Arianna Manfredini in campo a 13 anni: «Non me lo aspettavo, mi tremavano le gambe»

Leggi su 361magazine.com

Le parole della pallavolista13e un sogno quasi realizzato:ha fatto il suo debutto in Seria A2 di, diventando la più giovane di sempre nella massima categoria.La giocatrice è tesserata per Casalmaggiore ed è entrata nel match con Concorezzo vinto per 3 a 0.A Corriere della Sera ha raccontato le emozioni del suo debutto.«Non midi giocare e quando l’allenatore mi ha detto che mi avrebbe mandato in, miun po’ le. Poi, però, le compagne mi hanno subito tranquillizzata e la tensione è svanita».Poi: «A quel punto ho pensato che sarebbe stata una grandissima occasione e ho provato a godermela»., 14a novembre ha poi confessato i suoi sogni: «Mi piacerebbe diventare una giocatrice di pallavolo, ma vorrei anche studiare medicina».