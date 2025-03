Ilfattoquotidiano.it - “Voleva difendere il figlio”, 45enne ucciso a Partinico da due fratelli: fermati per omicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo di 45 anni, Gioacchino Vaccaro, è morto nella domenica sera all’spedale Civico di(Palermo) dopo essere stato aggredito da due giovani che stavano picchiando il. I due uomini sono stati, dopo le indagini di Squadra mobile e Carabinieri, con l’accusa dipreterintenzionale. Gli indagati sono Leonardo e Antonino Failla, 43 e 30 anni. Entrambi isarebbero incensurati.Secondo le prime ricostruzioni, Vaccaro, che camminava in strada con la moglie, è stato superato dall’auto dei due, che andava ad alta velocità, e ha urlato loro di rallentare. I due si sarebbero, sarebbero scesi dalla macchina e avrebbero iniziato a discutere con l’uomo. La lite sarebbe finita a calci e pugni. Il17enne della vittima, chiamato dalla madre, sarebbe arrivato per aiutare il padre finendo anche lui per essere malmenato.