Sport.quotidiano.net - Vittoria in rimonta dopo il vantaggio degli ospiti. Montefano ko. L’Atletico Mariner mette la freccia

Leggi su Sport.quotidiano.net

ATLETICO1 ATLETICO: Amato, Marucci (49’ st Eulisi), Luciani, Panza (37’ st Sharif), Bontempi, Kiwobo, Lorenzoni, Picciola (30’ st Oddi), Tassi (25’ st Rodriguez), Napolano, Cialini. All. Puddu.: Strappini, Galeotti, Calamita (1’ st Gabrielli), Alla, Martedi, Orlietti, Ferretti, Candidi (34’ st Castignani), Rombini (46’ st Papa), Palmucci, Bonacci (23’ st Nardacchione). All. Amaolo. Arbitro: Malascorta di Jesi, assistenti Busilacchi e Gorreja di Ancona. Reti: 10’ Bonacci, 33’ Napolano, 38’ Cialini, 45’ Tassi.di fondamentale importanza perche, battendo il, allontana la penultima piazza in classifica e vede ormai come più che probabile la disputa dei play-out per la salvezza. La gara siperò subito in salita per i ragazzi di mister Puddu.