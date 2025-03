Viterbotoday.it - Viterbo tra le province meno feconde: un solo figlio e non prima dei 33 anni

Leggi su Viterbotoday.it

tra lecon la fecondità più bassa in Italia. Nel 2024 il numero medio di figli per donna è pari a uno, ossia uno dei valori più bassi a livello nazionale. Il dato, dell'Istat, evidenzia una situazione demografica preoccupante per il territorio, in linea con la tendenza generale.