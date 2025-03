Ilgiorno.it - Vite incrociate da PizzAut alla cattedra

Comincia dal Cinema Arlecchino di Milano,vigilia della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il tour di Ugualmente diversi, il documentario di Federika Ponnetti. Un viaggio nelledi tre ragazzi autistici che insegnanoclasse di un liceo il loro lavoro di camerieri e non solo. Gli interpreti sono Gabriele (da Cernusco sul Naviglio), Andrea (da Vignate) e Lorenzo (da Calolziocorte, in provincia di Lecco). Lavorano nella pizzeriadi Monza, Gabri studia Storia all’università, Lori impiega due ore con i mezzi per andare al lavoro e non vede l’ora di essere assunto a tempo indeterminato e Andrea, che in poco tempo è diventato un violinista, per la prima volta suonerà a un matrimonio. Con gli studenti dell’ultimo anno del liceo scientifico Sacro Cuore di Modena dibattono sul valore della diversità, anche attraverso un laboratorio di Mobile-FilmMaking.