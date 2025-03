Sport.quotidiano.net - Virtus, contro Reggio una vittoria che vale doppio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 31 marzo 2025 – Unache. Alla luce anche di quello che accade a Napoli, dove l’Olimpia cade, come già avevano fatto i bianconeri inaugurando così il periodo peggiore. Lanon è bella, ma è cinica quanto basta. E in casa, alla Segafredo Arena, piegaEmilia, ritrovando, seppur in coabitazione, la vetta della classifica. Si comincia in un clima surreale: il lunedì e l’orario di inizio (19,45) sicuramente non sono la spinta migliore. Il momento poco brillante dellafa il resto. La curva occupata dai Forever Boys resta vuota e silente per un quarto, il primo. Poi, cambia passo. Sia la curva sia la. Con giocatori e società invitati al rispetto per tutti. Primi dieci minuti imbarazzanti. Le squadre ci provano: ma sembrano due elefanti in una cristalleria.