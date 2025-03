Tvzap.it - Violento scontro tra auto in Italia, incidente terribile: è morto così

Leggi su Tvzap.it

Un gravestradale è avvenuto alle 13 di lunedì 31 marzo 2025 nei pressi di un cavalcavia ferroviario, vicino all’ufficio postale. Purtroppo, un uomo di 82 anni ha perso la vita nell’impatto, mentre una giovane donna è rimasta ferita ed è stata prontamente trasportata all’ospedale per ricevere le cure necessarie. (Continua.)Leggi anche:in lutto, èFranco Nordio: ilmale se l’è portato viaLeggi anche: Serena Garitta, ecco cosa fa oggi e com’è diventata: fotoin, c’è unL’, avvenuto oggi alle 13, ha coinvolto tre veicoli. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono giunti immediatamente i soccorritori della Croce Gialla e il personale del 118, supportati da vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, per gestire l’emergenza e avviare le indagini necessarie.