Anteprima24.it - Violento impatto tra auto, due feriti: donna in gravi condizioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di domenica i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bisaccia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli lungo la strada SP 189, via dell’Artigianato, nel comune di Bisaccia.A causa del, le due persone a bordo dei veicoli sono rimaste ferite. I Vigili del Fuoco appena giunti sul luogo dell’incidente hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad estrarre una signora rimasta incastrata. Successivamente, hanno collaborato con il personale sanitario del 118, i quali hanno trasportato il giovane all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, mentre la signora, la cui condizione risultava più grave, al Moscati di Avellino.Sul luogo dell’incidente, oltre le ambulanze dei servizi sanitari di Bisaccia e Vallata, sono intervenuti anche i Carabinieri di Aquilonia e Calitri che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti del caso.