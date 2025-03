Anteprima24.it - Viola il sequestro dell’azienda posto dalla Guardia Costiera: imprenditore ai domiciliari

Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbeto i sigilli posti: per questo motivo il titolare di un’azienda di Striano specializzata nella lavorazione della galvanica elettrolitica già finita al centro di un’inchiesta, è statoagli arresti domiciliare in base ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Ad eseguire il provvedimento è stato il personale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia. I fatti partono lo scorso 11 febbraio, quando laaveva chiuso l’attività della ditta, in quanto il rappresentante legale si sarebbe reso responsabile di inquinamento ambientale, scarico abusivo di reflui industriali e illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.