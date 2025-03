Ilnapolista.it - Vinciamo come vincono le squadre che ci credono. Buongiorno sembra Nesta

leche ciCon le unghie si graffia la storia o la si può scrivere. Un tempo c’era Blasone, ora c’è una cronaca mal raccontata quella di un Napoli lanciato alla rincorsa, con l’anima gonfia di orgoglio e coraggio, di un team sostenuto da regole astratte. Lotito lo ha detto, noi non molliamo.Pronti via, GioGio per Matteo, un sibilo, una carezza. Pavlovic portato al bar da Lukaku; Matteo serve uno Spritz. Uno a zero.Bentornato David. Fa ammattire mezza fascia sinistra. Loro ci capiscono poco. Zambone di tacco fuori di un soffio.Date una cattedra ad Alessandroil “Master “Letture difensive”. Ricorda. Ruba palla in anticipo e accorda la chitarra a Gilmour, la nota è per BigRom che stropiccia e segna. Due a zero al diciottesimo.