Amica.it - Vince Tatiana Santo Domingo: è suo il look più bello del Ballo della Rosa 2025

Leggi su Amica.it

A Monaco, ilha acceso ancora una volta i riflettori sulla mondanità più raffinata del Principato. Organizzato come sempre sotto l’alto patrocinio di Carolina di Monaco, l’evento ha avuto luogo nella leggendaria Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, trasformata per l’occasione in un eden tropicale dalle tinte infuocate del tramonto. Tema dell’edizione: “Sunset Ball”, un omaggio ai Caraibi immaginato da Christian Louboutin, tra palme dorate e fiori esotici. A incantare, oltre alla scenografia, sono stati come di consueto idelle ospiti: da Charlotte Casiraghi a Beatrice Borromeo, ognuna ha interpretato il dress code a modo proprio. Ma ilpiù riuscito, questa volta, è stato quello di. Moglie di Andrea Casiraghi e imprenditrice nel mondomoda,ha conquistato tutti con un abito etereo dalla tonalità decisa, perfettamente in sintonia con l’atmosfera tropicaleserata.