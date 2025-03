Liberoquotidiano.it - Vince 88 milioni, chi resta senza un euro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sospendiamo il giudizio sulla veridicità della notizia apparsa su quasi tutti i giornali e sulla stragrande maggioranza dei siti lo scorso giovedì sera. Si dava conto della richiesta di una donna al “quasi” ex marito della metà della somma (o in alternativa un vitalizio di 5milaal mese) di 88diche lui ha vinto giocando al Superenalotto una schedina di trein una tabaccheria di via della Giustiniana a Roma. La vicenda è emersa perché la signora ha annunciato la richiesta tramite un avvocato nell'ambito di una procedura di separazione condita da tradimenti, segreti, figli che non arrivano. Una vera e propria «guerra dei Roses» della Capitale, sulla cui veridicità ha sollevato diversi dubbi Open. La storia, secondo il giornale on line di Enrico Mentana puzza di falso: Francesco Di Giovanni, presidente dell'associazione Giustitalia, che viene dato per avvocato della signora, noto alle cronache come dispensatore di fake news, non risulterebbe neanche nell'albo degli avvocati di Roma.