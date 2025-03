Ilgiorno.it - Villanterio, palazzina sventrata: il 58enne si è salvato perché era vicino alla porta con il guinzaglio in mano per portare fuori il cane

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 31 marzo 2025 - E' stato trasferito dal Policlinico San Matteo di Pavia al Centro grandi ustionati del Niguarda di Milano l'uomo di 58 anni rimasto gravemente ferito nell'esplosione che ha sventrato il suo appartamento in via Donizetti anella tarda mattinata di ieri, domenica 30 marzo. Dovrà infatti essere sottoposto a delicati interventi di plastica ricostruttiva per le gravi ustioni rite a volto, braccia, torace e addome. Ma per fortuna le sue condizioni cliniche generali non comno un pericolo di vita. Si sarebbeal momento dell'esplosione si trovavadi uscita con ilin: stava uscendo con il. Una circostanza che di fattoa escludere l'ipotesi che l'esplosione possa essere stata la conseguenza di un gesto volontario: uscire con ilper la passeggiata mattutina non è infatti un commento compatibile con un tentativo di suicidio aprendo volontariamente il gas, che inizialmente non era stato escluso solocausa della maggior parte di simili esplosioni.