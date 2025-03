Ilrestodelcarlino.it - Vigilessa uccisa: “Gualandi non poteva portare l’arma. E Stefani aveva un rapporto di fiducia con lui”

Bologna, 31 marzo 2025 – “Chi svolge servizi interni non deve essere armato,non”. A dirlo è Silvia Fiorini, comandante della polizia locale di Anzola e Sala Bolognese, durante la sua testimonianza nella terza udienza del processo nei confronti di Giampiero, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna) accusato dell'omicidio volontario aggravato (dai futili motivi e dal legame affettivo) della collega Sofia, 33 anni, con cuiuna relazione extraconiugale. "Dal primo gennaio 2024la responsabilità dell'ufficio contenzioso. Era un servizio interno. Chi svolge servizi interni non deve essere armato, lui nonl'arma. Era assegnatario di un'arma, ma non la, andava a fare le esercitazioni al poligono programmate.