VIDEO/ Rifiuti, commissione al lavoro in Prefettura a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa intorno alle 18 indila prima parte dei lavori che hanno visto impegnati i componenti dellaparlamentare di inchiesta sul ciclo deiguidata da Jacopo Morelli, intenzionato a fare luce in modo particolare su quanto accaduto ai container provenienti dalla Tunisia e poi incendiati in un secondo rogo che si è sviluppato nell’area di stoccaggio provvisorio a Persano. Domani lasarà in visita proprio nell’area dell’esercito, ma prima nel pomeriggio di oggi, insi è svolta l’audizione del Prefetto diFrancesco Esposito, il Direttore dell’agenzia delle Dogane e dell’arpa Campania. Subito dopo la visita al porto di, dove i componenti dellahanno voluto verificare di persona l’entrata in funzione, annunciata dal capo della procura diGiuseppe Borrelli, dallo scorso 24 marzo dello scanner che è uno strumento ritenuto fondamentale per migliorare i livelli di sicurezza sulla qualità delle merci in entrata in uscita dallo scalo commerciale di